Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Росмолодежь.Гранты»
Молодежь Подмосковья может получить до 1 млн руб. на социальные проекты
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В Министерстве информации и молодежной политики Московской области пригласили жителей Подмосковья принять участие во втором сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты».
«Инициативы наших ребят — реальный вклад в благоустройство городов, поддержку нуждающихся, развитие добровольчества, культуры и образования. Уверена, что во втором сезоне мы увидим еще больше ярких идей и перспективных начинаний!» — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.
В первом сезоне от Подмосковья поступило более 1 тыс. заявок. В результате 20 проектов вошли в число победителей и получили гранты на 12 млн руб. В этом сезоне максимальный размер гранта составляет 1 млн руб.
Подать заявку на участие могут жители в возрасте от 14 до 35 лет. Сделать это можно до 15 сентября на платформе «Молодежь России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по открытию нового корпуса образовательного центра «Старт» в Видном.