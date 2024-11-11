Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Самая спортивная семья России»

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском онлайн-конкурсе Минспорта РФ «Самая спортивная семья России». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Подать заявку можно до конца ноября на сайте. Принять участие могут все желающие. Победителей определят в семи номинациях. Среди них «Спортивная семья ГТО», «Активные участники», «Семейные чемпионы» и другие. Победители каждой номинации получат путевки для всей семьи в один из городов России.

Узнать другие подробности можно здесь. Конкурс проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 6+