Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон»

Подмосковным почтальонам предложили принять участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон». Подробнее о нем рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашаются почтальоны, работающие в населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек. Опыт работы должен составлять не менее одного года.

Подать заявку можно до 2 апреля на сайте проекта. После этого эксперты оценят поступившие заявки и определят финалистов. В мае во «ВКонтакте» состоится общественное голосование «Народный почтальон». Очный финал пройдет 26 мая в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал прием заявок на соципотеку.