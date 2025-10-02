Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к форуму гражданского участия #МЫВМЕСТЕ

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области пригласили жителей региона присоединиться к пятому Международному форуму гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Мероприятие пройдет 2–5 декабря в столице. Зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте проекта.

В рамках форума пройдут деловые, выставочные и культурные мероприятия. Будут подведены итоги Года защитника Отечества. Также состоится церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, дадут старт Международному году волонтеров в целях устойчивого развития.

Как отметила глава министерства Екатерина Швелидзе, в этом году на премию было подано более 740 заявок от жителей Подмосковья. При этом 27 проектов были признаны лучшими на региональном этапе, а 24 вышли в полуфинал.

«На предстоящем форуме мы узнаем имена победителей, и я желаю всем участникам из Подмосковья успехов!» — сказала министр.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой ФАДН Игорем Бариновым совместную работу.