Жителей Подмосковья пригласили пройти регистрацию на велозаезды серии Gran Fondo Russia 2026

В Подмосковье открылась регистрация на велозаезды серии Gran Fondo Russia 2026, желающие могут подать заявки для участия в первом старте сезона в Волоколамске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Оставить заявку можно здесь. Первый заезд пройдет 31 мая 2026 года. Любители велоспорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway, для них подготовят дистанции 30, 60 и 100 км.

В новом сезоне в регионе проведут четыре старта серии Gran Fondo, их также организуют в Бородино в Можайском округе, Серпухове и Рузе. Напомним, что с 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья», их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+