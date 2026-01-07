Жителей Подмосковья призвали отказаться от поездок на личном транспорте в метель

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев отказаться от поездок во время метели. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 8 и 9 января.

Так, согласно прогнозу, в Подмосковье ожидаются сильный снегопад, усиление ветра до 18 м/с, гололедица и сильные заносы. Высота снежного покрова местами может достигать 40 см.

В Минтрансе региона отметили, что дорожные службы проведут уборку снега и обработку региональных дорог реагентами.

Жителей призвали не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а также создавать помехи коммунальной и дорожной спецтехнике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности соблюдения правил безопасности за рулем.