Жителей Подмосковья призвали «переобуть» автомобили

В Подмосковье ожидаются похолодание, поэтому автомобилистам рекомендуется сменить летние шины на зимние. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что зимние шины можно устанавливать шипованные или нешипованные с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S». Автомобилистам также советуют подготовить машины к зиме. В частности, проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор и клеммы, поставить новые свечи, масляной фильтр, смазать замки. Кроме того, стоит заменить технические жидкости, колодки, изношенные элементы, сделать антикоррозийную обработку, смазать замки, установить зимние дворники и залить незамерзайку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.