Жителей Подмосковья призвали поддержать Одинцово на конкурсе лучших въездных стел России

В Министерстве благоустройства Московской области призвали жителей поддержать Одинцово на Всероссийском конкурсе лучших въездных стел муниципальных образований и входных групп общественных пространств страны.

В этом году на конкурс было подано 970 заявок, в том числе 20 — от Подмосковья. Из них 13 представителей региона вышли в полуфинал. Сейчас в номинации «Въездные стелы муниципальных районов» за победу борются семь проектов, включая въездную стелу Одинцово.

Поддержать подмосковный проект можно на платформе сообщества «ГорСреда» во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие скверы и аллеи открыли в области после благоустройства.