Жителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в новогодние праздники

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и подмосковная Госавтоинспекция призвали жителей региона строго соблюдать правила дорожного движения в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве напомнили, что наиболее частыми причинами ДТП в праздники являются превышение скоростного режима и нетрезвое состояние участников дорожного движения. В этот период сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактические рейды и массовые проверки, направленные на выявление водителей в нетрезвом состоянии и других нарушений ПДД, во всех округах.

Пешеходов призвали переходить проезжую часть и ж/д пути только по переходам, носить световозвращатели в темное время суток и не гулять ночью вдоль дорог и путей. Любителям зимнего экстремального спорта посоветовали кататься на квадроциклах и снегоходах, а также тюбингах и ватрушках только в местах, предназначенных для этого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.