Жителей Подмосковья за месяц оштрафовали на 1,3 млн руб. за сброс мусора в неположенном месте

В Подмосковье за январь выписали штрафы на 1,3 млн руб. за незаконный сброс отходов возле контейнерных площадок, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В целом за первый месяц этого года в муниципалитетах выявили 102 таких нарушения. Девятнадцать случаев были связаны со сбросом строительных и крупногабаритных отходов.

Наибольшее число нарушений было выявлено в Домодедово и Истре — по 20. Также в антилидерах — Орехово-Зуево, Клин и Богородский городской округ.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритного мусора.