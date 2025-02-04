Жителей Подмосковья за месяц оштрафовали на 1,3 млн руб. за сброс мусора в неположенном месте
В Подмосковье за месяц выявили 102 случая сброса мусора в неположенном месте
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за январь выписали штрафы на 1,3 млн руб. за незаконный сброс отходов возле контейнерных площадок, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В целом за первый месяц этого года в муниципалитетах выявили 102 таких нарушения. Девятнадцать случаев были связаны со сбросом строительных и крупногабаритных отходов.
Наибольшее число нарушений было выявлено в Домодедово и Истре — по 20. Также в антилидерах — Орехово-Зуево, Клин и Богородский городской округ.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей о правилах вывоза крупногабаритного мусора.