Жителей Подольска пригласили на всероссийские соревнования по дзюдо

Всероссийские соревнованиях по дзюдо памяти Героя России Олега Малочуева и защитников Отечества, погибших при исполнении служебного долга, пройдут в Подольске. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Мероприятие будет проходить 19 и 20 апреля на базе УСЦ «Юность». В них примут участие спортсмены со всей страны — юноши и девушки 2009–2011 годов рождения. Заявки на участие подали свыше 850 дзюдоистов.

Финалисты соревнований примут участие в первенстве России по дзюдо. Оно пройдет в Тюмени в ноябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что следж-хоккеисты области одержали победу на Кубке защитников Отечества.