Жителей Подольска пригласили поучаствовать в ярмарке трудоустройства

Жителей Подольска пригласили принять участие в ярмарке трудоустройства, которая пройдет в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки «Работа России. Время возможностей».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил на работу в Подмосковье медицинских специалистов из других регионов.

Ярмарку в Подольске проводят Кадровый центр Подмосковья и Администрация городского округа. В ней примут участие около 25 работодателей из Подольска и ближайших округов. В целом для соискателей будет предложено свыше 300 вакансий.

Также в рамках мероприятия пройдут профориентационные мастер-классы, тренинги и конкурсы. Специалисты Кадрового центра расскажут о бесплатных услугах по профессиональному обучению и переобучению, психологической поддержке и мерах господдержки в сфере занятости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства.