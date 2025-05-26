Жители Подольска смогут принять участие в премии «Мы вместе — 2025» и представить свои достижения, идеи и инициативы, направленные на развитие сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Премию проводят в нескольких номинациях — «Волонтер года», «Наставник года», «Устойчивое будущего», «Герои нашего времени», «Лидер социальных изменений. Крупный бизнес» и многих других. Среди спецноминаций — «Партнерство года», «Народное признание» и «Вместе сильнее».

Для участия в мероприятии нужно подготовить свой проект или инициативу, которая соответствует одной из номинаций, и зарегистрироваться на официальном сайте премия.мывместе.рф.

Лауреаты премии смогут стать номинантом государственной награды «За благодеяние» и «За наставничество» и нагрудного знака «Народный фронт. Все для победы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.