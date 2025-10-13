Жителей Подольска пригласили пройти вакцинацию от гриппа

В Подольске жителей пригласили пройти вакцинацию от гриппа. Поставить прививку можно в поликлиниках Подольской областной клинической больницы до конца ноября.

В целом в регионе прививки от гриппа в ходе выездной мобильной вакцинации поставили свыше 50 тыс. жителей Подмосковья, сообщили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

Кабинеты вакцинации в Подольске работают по следующим адресам: ул. Кирова, 27; ул. Батырева, 7; ул. Литейная, 40; ул. Бородинская, 22; ул. Ленинградская, 9; бульвар 65-летия Победы, 10; мкр. Климовск, пр. 50 лет Октября, 21; мкр. Климовск, Больничный проезд, 1; мкр. Львовский, Больничный проезд, 4а. Кабинеты открыты в будни с 08:00 до 20:00, а также в субботу с 09:00 до 14:00.

Помимо этого, поставить прививку можно в мобильных пунктах вакцинации. Они работают у гипермаркета «Глобус», ТЦ «Остров Сокровищ» и у МФЦ на улице Кирова.

Помимо этого, вакцинация проводится в отдаленных населенных пунктах округа и на предприятиях в рамках Единых дней диспансеризации и выездных диспансеризаций.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал инициативу обязать неработающих жителей платить взносы за ОМС.