Жителей призвали поддержать 200-летний дуб из Подмосковья на всероссийском конкурсе

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей поддержать 200-летний дуб из Ленинского округа, который участвует во всероссийском конкурсе «Деревья — памятники живой природы».

В рамках указанной программы будет определено главное дерево России 2025 года. За победу в конкурсе борются 70 деревьев-долгожителей. Подмосковье представляет черешчатый дуб из усадьбы «Суханово».

«Это уникальное дерево в три обхвата — свидетель многих исторических событий», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Проголосовать за дуб из Подмосковья можно на сайте проекта до 1 августа.

Сейчас в Национальном реестре старовозрастных деревьев России 72 дерева из Подмосковья.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Красногорске взяли под охрану уникальный дуб, которому не менее 280 лет.