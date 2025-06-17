Жителей призвали поддержать 200-летний дуб из Подмосковья на всероссийском конкурсе
Голосование за подмосковный дуб на всероссийском конкурсе завершится в августе
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В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей поддержать 200-летний дуб из Ленинского округа, который участвует во всероссийском конкурсе «Деревья — памятники живой природы».
В рамках указанной программы будет определено главное дерево России 2025 года. За победу в конкурсе борются 70 деревьев-долгожителей. Подмосковье представляет черешчатый дуб из усадьбы «Суханово».
«Это уникальное дерево в три обхвата — свидетель многих исторических событий», — отметил глава министерства Виталий Мосин.
Проголосовать за дуб из Подмосковья можно на сайте проекта до 1 августа.
Сейчас в Национальном реестре старовозрастных деревьев России 72 дерева из Подмосковья.
Ранее в ведомстве рассказали, что в Красногорске взяли под охрану уникальный дуб, которому не менее 280 лет.