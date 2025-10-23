Жители Химок отметили День учреждения боевых наград СССР
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках в школе № 19 прошла лекция об учреждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам мероприятия рассказали об истории создания наград, а также показали подлинные образцы медалей. Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов рассказал о необходимости систематического патриотического воспитания. К разговору также присоединился муниципальный депутат Руслан Шаипов.
«Медаль «За отвагу» всегда ценилась на передовой выше многих орденов. Ее вручали только за личную храбрость, проявленную в бою. Сегодня, глядя на эти подлинные знаки доблести, молодежь чувствует себя частью великой истории», — отметил депутат.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.