Жители Химок отметили День учреждения боевых наград СССР

«Медаль «За отвагу» всегда ценилась на передовой выше многих орденов. Ее вручали только за личную храбрость, проявленную в бою. Сегодня, глядя на эти подлинные знаки доблести, молодежь чувствует себя частью великой истории», — отметил депутат.