Жители Химок отметили День Военно-Морского Флота

В деревне Брехово под Химками у Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности прошел патриотический праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В пресс-службе уточнили, что в муниципалитете реализуется программа «Успех V единстве поколений», в рамках которой проводятся мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и не только. В рамках новой встречи гостям рассказали об истории становления российского флота, для них подготовили интерактивные активности и выступления творческих коллективов. К празднованию памятной даты присоединился муниципальный депутат Алексей Федоров.

«Служба на флоте требует выдержки, спокойствия и уважения к делу. Такие встречи помогают вспомнить людей, которые с честью прошли через море, шторм и службу», — отметил Алексей Федоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.