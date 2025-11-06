Жители Химок отметили День военного разведчика

«Их работа – это сложнейший труд, требующий исключительной смекалки, выдержки и готовности к любым испытаниям ради безопасности нашей страны. Мы всегда будем поддерживать наших бойцов и с нетерпением ждать их дома с долгожданной Победой!» – отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.