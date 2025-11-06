Жители Химок отметили День военного разведчика
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» организовали патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню военного разведчика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Посетителям рассказали о знаковой дате и истории этой профессии. Спикеры добавили, что военные разведчики работают и в условиях специальной военной операции.
«Их работа – это сложнейший труд, требующий исключительной смекалки, выдержки и готовности к любым испытаниям ради безопасности нашей страны. Мы всегда будем поддерживать наших бойцов и с нетерпением ждать их дома с долгожданной Победой!» – отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
