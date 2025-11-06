Жители Химок отметили День военного разведчика

День военного разведчика отметили в Химках

Официально

Фото: [Администрация г.о. Химки]

В Химках в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» организовали патриотическое мероприятие, приуроченное ко Дню военного разведчика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Посетителям рассказали о знаковой дате и истории этой профессии. Спикеры добавили, что военные разведчики работают и в условиях специальной военной операции.

«Их работа – это сложнейший труд, требующий исключительной смекалки, выдержки и готовности к любым испытаниям ради безопасности нашей страны. Мы всегда будем поддерживать наших бойцов и с нетерпением ждать их дома с долгожданной Победой!» – отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

