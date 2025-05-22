Жители Химок почтили память героев-освободителей Мариуполя

В Химках местные жители и общественники возложили цветы к обелиску защитникам Отечества, мероприятие было приурочено к дате полного освобождения Мариуполя в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках него приглашенные спикеры рассказали посетителям об освобождении города и восстановлении мирной жизни в нем. Одним из участников стал майор сухопутных войск в запасе Сергей Вересняк.

«Наши военнослужащие сегодня демонстрируют преданность родине и стойкость, находясь за ленточкой. Ежедневно они рискуют жизнью ради нашего мирного будущего. Мы со своей стороны стараемся для них — проводим добровольческую работу, направленную на поддержку участников СВО и их семей. Все это ради одного — победы», — отметила общественница Екатерина Калюжная

Помимо этого, в память о героях-освободителях Мариуполя организовали открытый урок. Он прошел в школе № 30, частью встречи стало обсуждение помощи тыла военнослужащим. Депутат Химок Татьяна Кавторева напомнила, что мероприятия проводятся в округе в рамках патриотической программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.