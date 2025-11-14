Жители Химок почтили память летчика Константина Лабутина
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в школе «Наследие» состоялся открытый урок, посвященный ее выпускнику, летчику-асу, Герою Советского Союза Константину Лабутину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участниками мероприятия стали школьники, их родители, педагоги и почетные гости. Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что историческую память особенно важно сохранять сейчас, в период проведения специальной военной операции.
С приветственной речью к участникам обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов.
«Очень важно рассказывать нашей молодежи о выдающихся земляках, о химчанах, которые прославили наш город. Когда ребята узнают, что Герой Советского Союза учился в их родной школе, это невероятно их вдохновляет», – сказал Герасимов.
