В Химках в парке «Экоберег» состоялся фестиваль разумного «Скейт-парк – второй дом», в нем приняли участие сотни райдеров всех возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Организатором мероприятия выступила школа разумного экстрима «Равновесие» при поддержке российского движения детей и молодежи «Движение первых». Тренеры школы провели бесплатные мастер-классы, необходимую защитную экипировку и инвентарь участникам предоставляли на месте.

«В микрорайоне Левобережный живет очень много активных подростков, которые с огромным удовольствием принимают участие в мероприятиях школы «Равновесие». Я регулярно бываю в парке и вижу, как на площадке занимаются дети», – отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

В рамках фестиваля также прошли соревнования райдеров разного уровня подготовки, победители получили ценные призы от известного самокатного бренда.

