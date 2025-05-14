Жители Химок посетили интеллектуальную игру «По городам воинской славы»

В Химках на территории школы «Лига первых» провели интеллектуальную игру «По городам воинской славы», в рамках которой можно было принять участие в викторине и проверить свои знания о подвигах жителей Луги, Ростова-на-Дону, Туапсе и других городов воинской славы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Первыми городами, получившими звание, стали Белгород, Курск и Орел, отличившиеся в ходе Курской битвы. Но уже через год список пополнили Луга, Полярный, Ростов-на-Дону и Туапсе, а позже — Анапа, Колпино и Старый Оскол. Каждый из них внес весомый вклад в оборону страны», — подчеркнула общественница Алина Шалимова.

Игра прошла в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений». Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев уточнил, что она «объединяет вокруг себя единомышленников разных возрастов».

Депутат Галина Болотова добавила, что с начала реализации программы в Химках уже провели более 1 тыс. историко-патриотических активностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.