Жители Химок посетили лекцию о генерале армии Ватутине

В школе № 19 деревни Брехово городского округа Химки провели час, посвященный истории России, в рамках него жителям рассказали о жизненном пути и подвиге генерала армии Николая Ватутина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии приняли участие педагоги, ученики и родители, председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский, а также муниципальный депутат Руслан Шаипов. Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов напомнил, что такие активности направлены на сохранение исторической памяти и знакомство молодежи с историей Родины.

«Николай Ватутин прошел путь от красноармейца до генерала и принял участие в ключевых операциях Великой Отечественной войны. Его уважали за профессионализм, смелость и умение брать ответственность», – отметил Сергей Малиновский.

