Жители Химок посетили лекцию о первой футбольной команде Московской области

В Химках на базе спортивного комплекса «Новые Химки» провели мероприятие, приуроченное ко Дню первой футбольной команды Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия местным жителям рассказали об истории зарождения футбола в регионе. Перед ними выступила лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Создание первой футбольной команды Московской области — это не просто исторический факт, а начало большой футбольной эпохи», — подчеркнула Шалимова.

Кроме того, после мероприятия под лозунгом «Успех V единстве поколений» в рамках патриотической программы в округе прошел товарищеский матч по футболу. Общественница Ольга Игнатьева отметила, что тематические мероприятия знакомят химчан с историей и достижениями города и России в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.