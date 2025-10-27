Жители Химок посетили литературную встречу, посвященную Герою Советского Союза Людмиле Павличенко

В Химках в лицее № 15 состоялся литературный вечер, посвященный памяти Героя Советского Союза Людмилы Павличенко — одной из самых известных снайперов Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Артур Каримов подчеркнул, что снайперы играют важную роль и в наше время, в условиях специальной военной операции. Депутат Надежда Смирнова подчеркнула, что подобные мероприятия необходимы для патриотического воспитания молодежи.

«Каждая встреча помогает молодым людям прочувствовать величие подвига наших героев и понять, как важно сохранять память о них. Людмила Павличенко — пример мужества и самоотверженности, который должен вдохновлять новые поколения на любовь к Родине и готовность защищать ее», — сказала Смирнова.

Жителям Химок рассказали о подвигах Павличенко и ее роли в истории страны. Кроме того, они услышали стихи и отрывки из ее писем и мемуаров, в также выступление школьного хора.

