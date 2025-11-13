Жители Химок посетили литературный вечер, посвященный Великому стоянию на Угре
Литературный вечер, посвященный Великому стоянию на Угре, прошел в Химках
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках в театре «Наш дом» прошел литературный вечер, посвященный Великому стоянию на реке Угре, которое завершилось 11 ноября 1480 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Участникам мероприятия рассказали о хронологии событий, предшествовавших «Великому стоянию», а также о самом противостоянии. Спикеры напомнили о важности подобных патриотических мероприятий и сохранения исторической правды, особенно в дни проведения специальной военной операции.
«Стояние на Угре — это беспрецедентный пример силы духа, стратегической мудрости и единства русского народа. Оно показало, что даже перед лицом грозного врага, сплотившись, мы способны отстоять свою свободу. Такие события в истории — это фундамент нашего патриотизма, который мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.