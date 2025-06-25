Жители Химок посетили открытые кинопоказы фильма «Дожить до рассвета»

В Химках прошла серия мероприятий, посвященных фильму «Дожить до рассвета», которому в 2025 году исполняется 50 лет, в библиотеке № 3 местные жители смогли стать участниками кинолектория. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках мероприятия гостям показали видеообращение общественницы Алины Шалимовой, которая напомнила, что эта и многие другие встречи в Химках являются частью большого цикла патриотических мероприятий под лозунгом «Успех в единстве поколений». Депутат Галина Болотова уточнила, что для химчан проводятся мастер-классы, встречи с героями специальной военной операции, лекции, выставки и многое другое.

«В рамках встречи нам рассказали о создании фильма, работе съемочной группы и актерах. Мы также посмотрели и разобрали ключевые сцены фильма, обсудили чувства и эмоции, которые вызывает эта история», — поделилась депутат Юлия Ишкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.