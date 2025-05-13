Жители Химок посетили открытый кинопоказ фильма «Был месяц май»

В Химках на базе библиотеки № 3 состоялось патриотическое мероприятие, приуроченное к 55-летию со времени премьеры фильма «Был месяц май» Марлена Хуциева, в рамках которого жителям рассказали о создании киноленты и жизни режиссера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Такие произведения играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. Они помогают укрепить дух нации, сохранить историческую правду о героическом прошлом нашей страны и передать ее будущим поколениям», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

В рамках встречи перед участниками выступили общественница Алина Шалимова и депутат Галина Болотова. Они уточнили, что подобные мероприятия проходят в округе в рамках патриотической программы с лозунгом «Успех V единстве поколений». Депутат Юлия Ишкова уточнила, что для местных жителей проводятся встречи с членами химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, мастер-классы, лекции и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.