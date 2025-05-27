Жители Химок посетили открытый урок о выдающемся хирурге Александре Вишневском
Открытый урок о выдающемся хирурге Александре Вишневском прошел в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках на базе клуба «Активное долголетие» прошла лекция, посвященная жизни и научному наследию выдающегося советского хирурга Александра Вишневского, участниками стали местные жители, члены клуба, школьники и депутат Николай Томашов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Почетным гостем мероприятия стал участник специальной военной операции, инструктор по довоенной подготовке спортивно- патриотического клуба «Ярополк» Алексей Чирков.
«На лекции мы вместе с гостями узнали, что Александр Вишневский стоял у истоков развития полевой хирургии, внес решающий вклад в организацию оказания медицинской помощи раненым на фронте», — рассказал депутат Николай Томашов.
Лекцию провели в рамках патриотической программы. Депутат Инна Монастырская напомнила, что ее цель заключается в объединении разных поколений вокруг общих ценностей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.