Жители Химок посетили открытый урок о выдающемся хирурге Александре Вишневском

В Химках на базе клуба «Активное долголетие» прошла лекция, посвященная жизни и научному наследию выдающегося советского хирурга Александра Вишневского, участниками стали местные жители, члены клуба, школьники и депутат Николай Томашов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.