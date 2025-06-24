Жители Химок посетили выставку экспонатов СВО и ВОВ

Более 2 тыс. человек посетили выставку экспонатов специальной военной операции и Великой Отечественной войны «Помним», в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошла торжественная церемония ее закрытия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие приурочили ко Дню памяти и скорби, в нем приняли участие воспитанники отделения патриотического воспитания комплекса «Восход», военно-патриотических организаций «СОВА» и «СТРАЖ», а также депутат Химок Глеб Демченко. На выставке были представлены экспонаты и фотоматериалы из личных архивов химчан.

«Поддерживаю такие важные инициативы и призываю жителей к активному участию в патриотических мероприятиях, потому что именно они помогают нам сохранить связь между поколениями и воспитывать настоящих патриотов», — сказал Демченко.

Общественница Екатерина Калюжная добавила, что такие мероприятия помогают воспитать в молодежи чувство ответственности за будущее страны и уважения к прошлому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.