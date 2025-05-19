Жители Химок приняли участие в митинге с возложением цветов к памятнику «ЛА-7»

В Химках прошел митинг с возложением цветов к памятнику «ЛА-7» в память о погибших летчиках-героях, в рамках мероприятия жители и депутат Юлия Мамай почтили память Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Владимира Лавриненкова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В годы Великой Отечественной войны Владимир Лавриненков сбил 46 самолетов противника, тем самым установил рекорд по количеству сбитых за один месяц вражеских самолетов и совершил рискованный побег из немецкого плена», — сказала Юлия Мамай.

Приглашенным гостем стал заслуженный летчик-испытатель России, ветеран боевых действий полковник в отставке Аркадий Газарян. Участникам рассказали о важности помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также жителям Курской и Белгородской областей. Напомним, что все желающие могут связаться с центром помощи в Химках и уточнить, что требуется бойцам СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.