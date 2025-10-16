Жители Химок приняли участие в традиционном осеннем кроссе

В деревне Жигалово городского округа Химки состоялся традиционный осенний кросс памяти детского тренера по лыжным гонкам Михаила Князева, в рамках него химчане разных возрастов преодолели дистанцию в 500 м, 1 км, 1,5 км или 3 км. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

Самой юной участницей соревнований стала Кира Махонькова 2023 года рождения. На соревнованиях также присутствовал один из первых воспитанников Князева — Виктор Самбулов, который рассказал гостям о тренере.

«Отрадно видеть, как спорт объединяет поколения, а память о выдающихся людях живет в сердцах молодежи. Все участники кросса — большие молодцы! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших спортивных побед!», — сказал депутат от «Химок» Глеб Демченко.

Спортсмены также почтили память юного лыжника, футболиста и шахматиста Степы Луговкина, который погиб в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.