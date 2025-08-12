Жители Химок приняли участие в турнире по спортивному ориентированию

В Химках на территории парка «Дубки» провели турнир по спортивному ориентированию, в нем приняли участие более 30 спортсменов разных возрастов и уровня подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Участником предстояло преодолеть шесть дистанций «Спортивного лабиринта» и пройти специальный маршрут с помощью карт. К соревнованиям присоединился и депутат Химок Алексей Федоров.

«Очень радует, что в Химках созданы условия, где дети и взрослые могут приобщаться к активному образу жизни. Уверен, что такие праздники дают мощный заряд энергии и вдохновляют на новые спортивные достижения», — отметил Алексей Федоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.