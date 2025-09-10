Жители Химок приняли участие во Всероссийских соревнованиях по лазертагу

В Химках впервые провели Всероссийский турнир по лазертагу, на стадионе «Родина» собрались более 100 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Стрельбу провели на огневом рубеже из лазерного пистолета по мишени, участники должны были добежать до своей позиции и поразить цель в течение 50 секунд, стрелковую серию чередовали с бегом на дистанцию.

«Эта дисциплина в современном пятиборье очень популярна, поскольку доступна практически каждому. Для выполнения заданий не нужна специальная физическая подготовка. Преодолеть дистанцию сможет каждый», — рассказал главный тренер сборной Московской области по современному пятиборью Александр Владзиевский.

В состязаниях приняли участие представители спортивных школ, местные жители, спортсмены-любители и кадеты Академии гражданской защиты МЧС и воспитанники военно-патриотического клуба «Сова». Участница соревнований Анна Дубровина поделилась, что приехала на них вместе с семьей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.