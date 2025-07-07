Жители Химок смогут отметить День семьи, любви и верности

В Химках ко Дню семьи, любви и верности подготовят праздничную программу. Посетителей городских парков ждут тематические конкурсы, игры, мастер-классы и другие активности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В сообщении уточнили, что центральной площадкой празднования станет парк имени Толстого. Там организуют подвижные игры для всей семьи, интерактивную программу «Семейные фанты» и творческий мастер-класс по созданию семейного древа. Помимо этого, мероприятия пройдут в выставочном комплексе «Артишок», парках «Дубки» и Величко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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