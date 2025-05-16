Жители Химок смогут посетить бесплатный кинопоказ
Бесплатный кинопоказ проведут в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках организуют бесплатный кинопоказ фильма «Брестская крепость», в ходе которого жителям покажут фрагменты кинокартины и расскажут историю ее создания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Этот кинопоказ проведут в рамках цикла региональных патриотических мероприятий под лозунгом «Успех V единстве поколений», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Он пройдет на базе школы «Наследие» в пятницу, 16 мая, в 13:00. Еще один кинопоказ стартовал на базе многофункционального социального комплекса «Восход» по адресу. Общественница Екатерина Калюжная отметила, что программа «Успех V единстве поколений» является общим шагом к «будущему, в котором молодежь будет гордиться своей страной».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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