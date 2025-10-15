Жители Химок смогут посетить хоровой фестиваль «Покровские встречи»
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Сходненской детской школе искусств в Химках в четверг, 16 октября, проведут хоровой фестиваль духовной музыки «Покровские встречи», в программу которого войдут инструментальная музыка, народные песни в исполнении хора и фольклорного ансамбля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Перед зрителями выступят юные воспитанники школы искусств — хоры инструментального и хорового отдела, а также фольклорные ансамбли. Они представят номера и народные композиции. В пресс-службе уточнили, что в округе концерт духовной музыки проводят уже четвертый год подряд.
