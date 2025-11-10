Жители Химок смогут посетить школьный музей памяти
Школьный музей памяти открыли в химкинской школе
Фото: [Администрация г.о. Химки]
В Химках на базе школы № 30 функционирует школьный музей, в котором представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Коллекцию музея регулярно пополняют, участие в этом принимают депутат Московской областной Думы Михаил Раев и депутат Химок Глеб Демченко.
«Приятно, что наши дети искренне интересуются историей нашей страны, с радостью проводят в стенах музея свободное время, имеют возможность узнать много нового и интересного. Мероприятия, которые проводятся для наших ребят направлены в первую очередь на сохранение исторической правды, что в сегодняшние дни имеет большой значение», — сказала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.
На территории музея также проводят патриотические мероприятия — экскурсии, уроки мужества, встречи по плетению маскировочных сетей и не только.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.