Жители Химок смогут принять участие в благотворительной акции, приуроченной к новому учебному году

В Подмосковье, в том числе в Химках, в преддверии нового учебного года проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой желающие могут передать школьные принадлежности для нуждающихся детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Собранные вещи передадут многодетным и малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, детям участников специальной военной операции, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, можно принести тетради, рюкзаки, письменные принадлежности, пункт приема в Химках расположен по адресу: проспект Мельникова, 12. График работы: с 9:00 до 18:00.

«Каждый из нас может внести свой вклад, подарив детям радость и уверенность в своих силах. Призываю всех жителей Химок принять активное участие в акции и вместе сделать доброе дело!» — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Акция продлится до конца августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.