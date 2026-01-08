Жители Химок смогут принять участие в экологической акции «Сдай елку на переработку»

В Химках с 12 января по 8 февраля будет проходить региональная экологическая акция «Сдай елку на переработку», в рамках которой жители смогут утилизировать новогоднюю ель и дать ей вторую жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В рамках мероприятия ели, пихты и сосны измельчат в щепу, сырье смогут использовать в сельском хозяйстве и благоустройстве. Часть елок станет компостом и почвогрунтом для высадки новых деревьев на областных акциях. Сдать деревья можно в специальные пункты приема по адресам: ул. Машинцева, вблизи д. 9 (площадка «Мегабак»), ул. Мичурина, вблизи д. 4, мкр. Планерная, д. 21, ул. Новая, д. 1 и ул. Жаринова, д. 10. Предварительно с них нужно снять все украшения и лишние предметы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.