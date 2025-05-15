Жители Химок смогут принять участие в международной экологической акции «Сад Памяти»

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В субботу, 17 мая, в Химках пройдет ежегодная экологическая акция «Сад Памяти», в рамках которой во всех микрорайонах города жители высадят более 950 деревьев и 3,4 тыс. кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Центральной площадкой акции станет сквер Марии Рубцовой (место сбора — напротив дома № 4/1 по ул. 9 Мая). Ознакомиться с полным списком точек высадки деревьев и кустарников можно здесь.

Участникам предоставят необходимый инвентарь, а также посадочный материал — липы, клены, рябины, дерны, вишни, пузыреплодники, кизильник, туи и сирень. Отметим, что акция пройдет в рамках национального проекта «Экология», деревья высадят в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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