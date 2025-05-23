Жители Химок смогут проголосовать за объекты благоустройства

В Химках продолжается Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство популярных зон отдыха, в нем приняли участие уже 19,7 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Лидером среди объектов комплексного обновления пока является парк «Дубки», за него проголосовали более 18,6 тыс. жителей. Кроме того, отдать свой голос можно за сквер «Дубовая роща» в Левобережном, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей и сквер «Искра» на улице Лавочкина. Голосование продлится до 12 июня, принять участие в нем могут все желающие старше 14 лет.

Отметим, что проект реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.