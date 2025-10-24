Жители Химок смогут пройти бесплатное обследование на выявление рака

В субботу, 25 октября, жители Химок старше 18 лет смогут пройти бесплатное обследование на выявление онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках мероприятия женщинам будут доступны консультация врача-онколога, маммография или УЗИ молочных желез, мужчинам — ПСА-тест. Кроме того, желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, ЖКТ и не только.

«Ранняя диагностика заболеваний играет ключевую роль в успешном лечении. Поэтому я призываю всех жителей Химок воспользоваться этой возможностью и пройти бесплатное обследование» — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Прием пройдет в поликлинике № 2 с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 22, кабинет 216, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

