Жители Химок смогут пройти бесплатное обследование на выявление рака
Бесплатное обследование на выявление рака пройдет в Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В субботу, 25 октября, жители Химок старше 18 лет смогут пройти бесплатное обследование на выявление онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.
В рамках мероприятия женщинам будут доступны консультация врача-онколога, маммография или УЗИ молочных желез, мужчинам — ПСА-тест. Кроме того, желающие смогут пройти диагностику новообразований кожи, ЖКТ и не только.
«Ранняя диагностика заболеваний играет ключевую роль в успешном лечении. Поэтому я призываю всех жителей Химок воспользоваться этой возможностью и пройти бесплатное обследование» — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.
Прием пройдет в поликлинике № 2 с 9:00 до 14:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 22, кабинет 216, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.