В Химках в Доме культуры «Фирсановка» провели мероприятие, посвященное созданию песни «Эх, дороги…», написанной Анатолием Новиковым на стихи Льва Ошанина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Гостей ждали историческая и музыкальная часть программы, им рассказали о значимости музыки в условиях боевых действий, а также познакомили с творчеством участников специальной военной операции.

«Суть песни "Эх, дороги…" в глубоком, почти философском осмыслении военного времени и человеческой судьбы. В ней нет громких лозунгов и пафоса, но есть подлинное чувство, которое понимает каждый. Сквозь незамысловатые на первый взгляд строки проступает целый мир переживаний. Впервые ее спел солист ансамбля НКВД Иван Шмелев», – отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Депутат Алексей Федоров добавил, что патриотические мероприятия в Химках проводят с целью сохранить историческую правду и память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.