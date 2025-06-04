Жители Химок узнали о заслуженном мастере спорта СССР Викторе Цареве

В Химках на территории спортивного комплекса «Новые Химки» прошло патриотическое мероприятие, посвященное советскому и российскому футболисту, заслуженному мастеру спорта СССР Виктору Цареву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех в единстве поколений». Заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев уточнил, что в ходе ее реализации для граждан проводят мастер-классы, встречи с героями специальной военной операции, кинолектории и не только.

В рамках новой лекции местным жителям рассказали интересные факты из биографии спортсмена. Участником встречи стала лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

«Регулярно посещаю историко-патриотические мероприятия. Приятно видеть, что они пользуются большим спросом у горожан. На них химчане приходят семьями, общаются, находят единомышленников и новых друзей», — поделилась Шалимова.

После завершения лекции для участников провели товарищеский футбольный матч.

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