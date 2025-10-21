Жители Химок узнали об истории появления первых боевых медалей в СССР

В Химках прошла серия познавательных мероприятий, приуроченных ко дню учреждения медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги», одно из них состоялось в Доме юного техника «Интеграл». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Встречу посетили член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк и депутат Юлия Ишкова.Кроме того, в химкинском Доме культуры «Контакт» провели тематический видеолекторий. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что в ходе специальной военной операции многие российские военнослужащие были удостоены этих медалей за проявленные героизм и самоотверженность.

«Примеры конкретных подвигов, за которые они были награждены, демонстрируют преданность долгу и готовность рисковать жизнью ради защиты Отечества», – подчеркнул Васильев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.