Жители Химок высадили «Аллею отцов» у школы «Флагман»

«Эта аллея станет символом крепкой семьи, преемственности поколений и любви к нашей родине. Спасибо всем участникам за то, что присоединились к нам сегодня. С праздником, уважаемые папы!» — отметила секретарь местного отделения партии, глава Химок Елена Землякова.