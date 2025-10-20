Жители Химок высадили «Аллею отцов» у школы «Флагман»
«Аллею отцов» высадили в подмосковных Химках
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Жители Химок, семьи участников специальной военной операции высадили «Аллею отцов» у школы «Флагман», мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Единой России», приуроченной ко Дню отца. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Эта аллея станет символом крепкой семьи, преемственности поколений и любви к нашей родине. Спасибо всем участникам за то, что присоединились к нам сегодня. С праздником, уважаемые папы!» — отметила секретарь местного отделения партии, глава Химок Елена Землякова.
К празднику также присоединились депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев, начальник управления образования Юрий Кандалов, активисты местного отделения партии и молодогвардейцы «Единой России». Жители приняли участие в мастер-классе по изготовлению скамеек и высадили молодые ивы.
«Такие совместные мероприятия учат детей ответственности, а для отцов становятся особым поводом для гордости. «Аллея отцов» — это живая память, которая будет расти и крепнуть вместе с нашими детьми», — сказал Мирзонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.