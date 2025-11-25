Жители и гости Балашихи смогут посетить фестиваль народной песни

В воскресенье, 30 ноября, в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе пройдет Московский областной фестиваль‑конкурс исполнителей народной песни «Песня — звонкое чудо России», приуроченный к 125‑летию со дня рождения заслуженной артистки РСФСР Лидии Андреевны Руслановой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В нем примут участие около 400 исполнителей из 16 округов Подмосковья, в состав жюри войдут народная артистка РФ, профессор кафедры «Народное пение» Государственного музыкально‑педагогического института им. М. М. Ипполитова‑Иванова Надежда Крыгина, солист Государственного академического орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов русского народного хора им. М. Е. Пятницкого, заслуженный работник культуры РФ Николай Болотин и другие. Вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+