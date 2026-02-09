Жители и гости Чехова смогут отметить Масленицу в «Мелихово»

В субботу, 21 февраля, в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в подмосковном Чехове состоится празднование Масленицы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут масленичные игры, эстафеты и конкурсы для всей семьи, народные мелодии и русские народные песни в исполнении коллектива «Борода-фолк» и солистки военного духового оркестра Общевойсковой академии Маргариты Князевой. Кроме того, в программу войдут инсценировки по рассказам А. П. Чехова от мелиховского театра «Чеховская студия», сжигание чучела Масленицы и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 12+