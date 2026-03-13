Жители и гости Егорьевска смогут посетить выставку «Живое»
Фото: [Егорьевский историко-художественный музей]
В воскресенье, 14 марта, в Егорьевском историко-художественном музее откроется выставка «Живое», посвященная животным, свои произведения представят около 20 авторов: художников, скульпторов и дизайнеров. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию войдут различные виды и жанры изобразительного искусства от классических образцов до современных форм высказывания. Гостям покажут скульптуры, живопись, графику, инсталляции и декоративно-прикладное искусство на темы из многогранного животного мира. Мероприятие продлится до 14 апреля, узнать другие подробности можно на сайте.
